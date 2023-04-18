Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания в России новой версией коронавируса «Арктур» Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая версия коронавируса «Арктур», которая сейчас массово распространяется среди жителей Индии, была выявлена и в России. Роспотребнадзор подтвердил, что специалисты выявили несколько случаев заболевания «Арктуром» среди россиян.

Согласно заявлению специалистов Роспотребнадзора, «Арктур» является куда более заразной версией коронавируса, нежели все предыдущие его мутации. Однако это не значит, что ситуация опасна - болезнь протекает в очень лёгкой форме, и несмотря на свою заразность - не требует введения противоэпидемических мер.

Напомним, что учёные выявили первые случаи рождения детей с патологиями, вызванными передавшимся плоду от матери коронавирусом. Дети переболевают внутриутробно, и рождаются с высоким уровнем антител к болезни.

Полное интервью KP.RU с иммунологом Николаем Крючковым можно прочитать здесь. Специалист поведал много полезной и интересной информации для будущих матерей, и о последствиях коронавируса для здоровья всех людей в целом.