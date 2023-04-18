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НовостиОбщество18 апреля 2023 16:10

Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания в России новой версией коронавируса «Арктур»

Сейчас эта версия вируса распространяется среди жителей Индии
Сергей КУДРИН
Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания в России новой версией коронавируса «Арктур»

Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания в России новой версией коронавируса «Арктур»

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая версия коронавируса «Арктур», которая сейчас массово распространяется среди жителей Индии, была выявлена и в России. Роспотребнадзор подтвердил, что специалисты выявили несколько случаев заболевания «Арктуром» среди россиян.

Согласно заявлению специалистов Роспотребнадзора, «Арктур» является куда более заразной версией коронавируса, нежели все предыдущие его мутации. Однако это не значит, что ситуация опасна - болезнь протекает в очень лёгкой форме, и несмотря на свою заразность - не требует введения противоэпидемических мер.

Напомним, что учёные выявили первые случаи рождения детей с патологиями, вызванными передавшимся плоду от матери коронавирусом. Дети переболевают внутриутробно, и рождаются с высоким уровнем антител к болезни.

Полное интервью KP.RU с иммунологом Николаем Крючковым можно прочитать здесь. Специалист поведал много полезной и интересной информации для будущих матерей, и о последствиях коронавируса для здоровья всех людей в целом.