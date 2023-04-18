Экономист высказался о будущем доллара Фото: REUTERS

Экономист Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru назвал вероятным сужения зоны действия доллара в мире из-за того, что американская экономика постепенно теряет лидерство, уступая место Китаю, однако роль валюты до сих пор останется значимой, а конкуренцию способны составить валюты отдельных стран.

«Доллар стал таким популярным именно потому, что опирается на мощную экономику США, которые занимают первые места по промышленному производству, ВВП, в мировой торговле, не говоря уже о финансовой сфере, которая почти вся долларовая», - заявил эксперт.

Специалист указал на постепенное усиление экономик Китая, Индии, России, а также стран БРИКС в целом, отметив, что американская валюта постепенно теряет позиции лидерства. По его словам, валюта может быть создана в рамках БРИКС, которая станет востребована по меньшей в торговых отношениях внутри союза и для ассоциированных стран.

«Это просто эволюционный процесс, который опирается на то, что США теряют свои безусловно доминирующие позиции ... А экономика не терпит пустот, потому необходимо, чтобы на освобождающееся место вышла какая-то другая валюта», - отметил он.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в беседе с «Известиями» заявил, что рост оборота между странами в нацвалютах задает тренд на смену глобальной финансовой модели, отметив, что ускорить отказ стран от доллара может и ситуация с потолком госдолга в США.