Астронавт США Виктор Гловер: Америке стоило бы активнее сотрудничать с Россией и Китаем в полётах на Луну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский астронавт Виктор Гловер высказался о политической ситуации в мире, и о том, как вражда США и России негативно влияет на развитие космических программ человечества. По его мнению, Америке следовало бы активнее сотрудничать с русскими и китайскими специалистами в вопросе полётов на Луну. Об этом пишет агентство РИА Новости.

По мнению Гловера, чтобы осуществить продуктивное сотрудничество России и США - нужна политическая воля, однако у Вашингтона таковой он не наблюдает. Страны должны осознавать необходимость «дать место друг другу», точно так же, как это делают члены экипажей космических кораблей.

Астронавт подчеркнул, что лучшим примером того, что сотрудничество Америки и России возможно, является работа на Международной космической станции, где и русские, и американские специалисты работают бок о бок, и очень успешно. Гловер также заявил, что у него есть много друзей из России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что компания SpaceX отменила испытательный полёт космического корабля Starship из-за технических неполадок 17 апреля 2023 года.