Зампред ЦБ РФ Заботкин развеял миф о подчинении Банка России мировой финансовой “закулисе”

Зампред ЦБ развеял миф о "мировой финансовой закулисе"
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Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин развеял миф о влиянии “мировой финансовой закулисы” на принятие банком решений. По его словам, политика финансового регулятора определяется исключительно советом директоров ЦБ.
“Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний”, – ответил Заботкин на просьбу прокомментировать миф о том, что мировая “закулиса” способна влиять на действия ЦБ РФ.
По мнению Заботкина, данный миф мог появиться из-за активного участия в работе банка Международного валютного фонда в 90-е годы. В те времена международный регулятор помогал российскому банку преодолеть гиперинфляцию и расплатиться с кредитами, выданными российскому правительству для достижения макроэкономической стабилизации.
“Мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ, и с тех пор не связаны никакими обязательствами”, – подытожил Заботкин.
Напомним, недавно корреспонденты “Комсомольской правды” Евгений Беляков и Владимир Веленгурин первыми из печатных изданий страны попали в главное золотохранилище Центробанка и рассказали о том, как устроена “финансовая подушка безопасности” России, как росли международные резервы страны и из чего они состоят.