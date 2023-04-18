Зампред ЦБ РФ Заботкин развеял миф о подчинении Банка России мировой финансовой “закулисе”

Зампред ЦБ развеял миф о "мировой финансовой закулисе" Фото: REUTERS

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин развеял миф о влиянии “мировой финансовой закулисы” на принятие банком решений. По его словам, политика финансового регулятора определяется исключительно советом директоров ЦБ.

“Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний”, – ответил Заботкин на просьбу прокомментировать миф о том, что мировая “закулиса” способна влиять на действия ЦБ РФ.

По мнению Заботкина, данный миф мог появиться из-за активного участия в работе банка Международного валютного фонда в 90-е годы. В те времена международный регулятор помогал российскому банку преодолеть гиперинфляцию и расплатиться с кредитами, выданными российскому правительству для достижения макроэкономической стабилизации.

“Мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ, и с тех пор не связаны никакими обязательствами”, – подытожил Заботкин.

Напомним, недавно корреспонденты “Комсомольской правды” Евгений Беляков и Владимир Веленгурин первыми из печатных изданий страны попали в главное золотохранилище Центробанка и рассказали о том, как устроена “финансовая подушка безопасности” России, как росли международные резервы страны и из чего они состоят.