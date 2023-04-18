WP: Генсек ООН Гутерреш не обрадовался необходимости ехать в Киев на встречу с Зеленским Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш не хотел ехать на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев. Об этом пишет газета Washington Post, со ссылкой на слитые в сеть секретные документы организации.

Согласно попавшему в руки журналистов отчёту, Гутерреш накануне вернулся из длительной поездки в Африку, после чего поехал в политическое турне по Ираку, Катару и Швейцарии. Вернувшись в Нью-Йорк генсек ООН узнаёт, что Зеленский приглашает его приехать в Киев на личную встречу, что совсем не обрадовало политика.

Причина недовольства генсека не уточняется, однако WP, со ссылкой на неназванного американского дипломата, пишет что 73-летний политик устал после длительных разъездов, и вынужден лететь на Украину, а потом ещё 11 часов добираться до Киева по земле, только потому что его позвал Зеленский. Также в документах указывается, что Гутерреш остался «очень взбешён» этой встречей, особенно из-за публичной церемонии в честь 8 Марта.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в начале марта Гутерреш поехал в Киев, чтобы встретиться с Зеленским. Для этого генсеку ООН пришлось сперва прилететь в Польшу, а оттуда добираться наземным транспортом.