Песков сообщил, что дата “прямой линии” с Владимиром Путиным на данный момент не определена

Песков заявил, что дата проведения прямой линии с Владимиром Путиным на данный момент не определена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент дата прямой линии с Владимиром Путиным не определена.

“Пока точной даты нет”, – ответил Песков на вопросы журналистов о возможной дате мероприятия. Ранее в соцсетях появлялись сообщения, что прямая линия с Владимиром Путиным может пройти в начале июня.

Напомним, Дмитрий Песков заявлял, что «Прямая линия» с российским президентом обязательно состоится в этом году. "Такой формат общения с людьми, как “Прямая линия”, по-прежнему на повестке дня, и это - формат востребованный", – говорил Песков в начале февраля 2023 года, однако также не уточнял вероятную дату.

Первая прямая линия с президентом состоялась в декабре 2001 года. Тогда Владимир Путин за 2 часа 20 минут успел ответить на 47 вопросов граждан.

Последняя прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня 2021 года. Сайт KP.RU вел прямую трансляцию 19-ой “прямой линии” с президентом, на которой он из центра международной торговли в прямом эфире отвечал на вопросы простых граждан. Прямая линия продолжалась в 2021 году длилась 3 часа 44 минуты.