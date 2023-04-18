ООН обвинила США в слежке за генсеком организации Антониу Гутеррешем Фото: REUTERS

Организация Объединённых Наций выступила с публичным обвинением правительства и спецслужб США в том, что американцы следят за контактами генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Об этом сообщил 18 апреля 2023 года офис генсека ООН.

Согласно заявлению организации, ООН официально выражает обеспокоенность тем, что спецслужбы США прослушивают телефонные разговоры Гутерреша. По мнению офиса генсека, такое поведение не соответствует принятой конвенции о привилегиях и иммунитете, действие которой распространяется на руководителя ООН.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Гутерреш очень разозлился, когда президент Украины Владимир Зеленский втянул его во время делового визита в церемонию награждения бойцов ВСУ. Генсек ООН старался не улыбаться на протяжении всего процесса.

Также стало известно, что Гутерреш в принципе не хотел ехать на встречу с Зеленским в марте 2023 года, так как до этого он посетил Африку, вернулся в США, потом посетил ещё три страны, и оказался вынужден ехать в Киев только потому, что украинский президент захотел личной встречи.