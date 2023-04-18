Reuters: Польша предложила запретить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода “Дружба”

В Польше предложили отказаться от импорта нефти по северной части трубопровода "Дружба" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Reuters сообщило о предложении Польши в рамках нового санкционного пакета ввести запрет импорта нефти по северной части российского трубопровода “Дружба”. По данным издания, Польша также предложила запретить импорт российских алмазов и природного газа, и ограничить сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Власти Польши направили письмо с подобным предложением в Еврокомиссию.

Напомним, В Евросоюзе хотят обсудить новый пакет санкций против России сразу после Пасхи. Новый пакет ограничений должен коснуться возможных обходных путей предыдущих санкций. Французский политик Франсуа Асселино назвал «нескончаемой шуткой» новые пакеты санкций, и назвал их постоянное расширение признаком того, что предыдущие ограничения не работают.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о северной ветке нефтепровода “Дружба”, которая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. В октябре 2022 года на этой ветке уже происходила “утечка”, которую глава минэнерго и вице-премьер Сербии Зорана Михайлович назвала “продолжением того, что случилось на Северных потоках”.