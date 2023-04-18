Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинского зерна

Польша и Украина договорились о возобновлении транзита зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый вице-премьер украинского правительства Юлия Свириденко сообщила о достижении договоренности Киева и Варшавы о транзите через Польшу украинского зерна и сельхозпродукции.

“По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля”, – заявила Свириденко.

Напомним, в феврале 2023 года польские фермеры устроили акцию протеста на границе с Украиной, перекрыв тракторами движение через КПП. Они протестуют против транзита украинской сельхозпродукции, которая оседает в Польше и бьет по ценам на местную продукцию. Подобные протесты прошли также в Болгарии и Румынии. Позже и молдавские фермеры призвали власти республики принять меры по избежанию резкого увеличения потока зерна с Украины.

Тем временем Польша пошла на уступки местным аграриям и запретила ввоз украинского продовольствия. Британская газета Express назвала запрет импорта зерна с Украины в этот непростой для Киева период "ударом в спину".

Самая многочисленная партия в Европарламенте, «Европейская народная партия», также осудила решение Польши, Венгрии и Словакии отказаться от поставок зерна из Украины. По мнению европейских депутатов, эти действия являются прямой помощью России.