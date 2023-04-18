После успешного вторжения на территорию Белого дома изловлен четырехлетний ребенок Фото: EAST NEWS

В Вашингтоне зарегистрирован первый случай вторжения на территорию Белого дома с тех пор, как вокруг резиденции президента США установили четырёхметровый забор. Издание Associated Press сообщило о проникновении на территорию резиденции 4-летнего ребёнка.

«Ребенок во вторник получил звание одного из самых маленьких нарушителей, проникнувших на территорию Белого дома, после того как протиснулся через металлическое ограждение на северной стороне здания», - пишет издание.

После того, как охрана обнаружила нарушителя, доступ на территорию Белого дома временно ограничили. Сотрудники Секретной службы США, занимающиеся безопасностью президента и его семьи, прежде чем выдворить ребёнка с территории - допросили его родителей.

Известно, что ограждение вокруг Белого дома было увеличено до четырёх метров в высоту, а расстояние между прутьями составляет 12 сантиметров. Согласно данным AP, многие взрослые и дети регулярно застревают между прутьями ограждения, пытаясь пролезть на территорию резиденции.

Ранее KP.RU сообщил о том, что предыдущее проникновение на территорию Белого дома было отмечено в 2017 году, когда нарушитель пытался перепрыгнуть через велосипедное ограждение.