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НовостиВ мире18 апреля 2023 18:23

После успешного вторжения на территорию Белого дома изловлен четырехлетний ребенок

Четырёхметровый забор не остановил ребёнка от проникновения на территорию Белого дома
Сергей КУДРИН
После успешного вторжения на территорию Белого дома изловлен четырехлетний ребенок

После успешного вторжения на территорию Белого дома изловлен четырехлетний ребенок

Фото: EAST NEWS

В Вашингтоне зарегистрирован первый случай вторжения на территорию Белого дома с тех пор, как вокруг резиденции президента США установили четырёхметровый забор. Издание Associated Press сообщило о проникновении на территорию резиденции 4-летнего ребёнка.

«Ребенок во вторник получил звание одного из самых маленьких нарушителей, проникнувших на территорию Белого дома, после того как протиснулся через металлическое ограждение на северной стороне здания», - пишет издание.

После того, как охрана обнаружила нарушителя, доступ на территорию Белого дома временно ограничили. Сотрудники Секретной службы США, занимающиеся безопасностью президента и его семьи, прежде чем выдворить ребёнка с территории - допросили его родителей.

Известно, что ограждение вокруг Белого дома было увеличено до четырёх метров в высоту, а расстояние между прутьями составляет 12 сантиметров. Согласно данным AP, многие взрослые и дети регулярно застревают между прутьями ограждения, пытаясь пролезть на территорию резиденции.

Ранее KP.RU сообщил о том, что предыдущее проникновение на территорию Белого дома было отмечено в 2017 году, когда нарушитель пытался перепрыгнуть через велосипедное ограждение.