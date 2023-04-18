Украина объявила о санкциях для своих спортсменов за участие в соревнованиях с Россией и Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство молодёжи и спорта Украины объявило о том, что украинские спортивные федерации будут лишать национального статуса, если их спортсмены примут участие в хотя бы одном соревновании, где также будут присутствовать представители России или Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На Украине национальный статус присваивается особым спортивным федерациям, и предполагает нестандартные полномочия, необходимые для развития спорта в стране. Именно его будут лишать в случае, если представители таких федераций примут участие в состязаниях с россиянами и белорусами.

Национальные спортивные федерации Украины имеют право проводить официальные чемпионаты, организовывать любые другие виды соревнований на территории страны, а также представляют Украину на международных состязаниях.

Ранее KP.RU сообщил о том, что после завершения спецоперации Украину ожидают новые народные волнения, аналогичные «майдану», вызванные политикой правительства Зеленского.