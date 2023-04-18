Генсек НАТО Столтенберг назвал часть слитых секретных документов Пентагона «уткой» Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в интервью американскому телеканалу CNN, заявил о том, что некоторые из секретных документов Пентагона, которые ранее утекли в открытый доступ, «не соответствуют действительности».

«Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной», - говорит Столтенберг.

Напомним, что ранее в социальные сети слили секретные документы Пентагона, касающиеся не только действий США в других странах и их планов в отношении украинского конфликта, но и подробных военных стратегий ВСУ в отношении планируемой попытки контрнаступления.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в документах Пентагона была названа дата, когда ВСУ попытаются перейти в контрнаступление. Согласно секретным данным, украинская атака была запланирована на 30 апреля 2023 года.