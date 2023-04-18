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НовостиПолитика18 апреля 2023 19:19

Генсек НАТО Столтенберг назвал часть слитых секретных документов Пентагона «уткой»

Некоторые из данных, якобы, не соответствуют действительности
Сергей КУДРИН
Генсек НАТО Столтенберг назвал часть слитых секретных документов Пентагона «уткой»

Генсек НАТО Столтенберг назвал часть слитых секретных документов Пентагона «уткой»

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в интервью американскому телеканалу CNN, заявил о том, что некоторые из секретных документов Пентагона, которые ранее утекли в открытый доступ, «не соответствуют действительности».

«Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной», - говорит Столтенберг.

Напомним, что ранее в социальные сети слили секретные документы Пентагона, касающиеся не только действий США в других странах и их планов в отношении украинского конфликта, но и подробных военных стратегий ВСУ в отношении планируемой попытки контрнаступления.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в документах Пентагона была названа дата, когда ВСУ попытаются перейти в контрнаступление. Согласно секретным данным, украинская атака была запланирована на 30 апреля 2023 года.