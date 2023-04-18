США уличили в масштабной лжи о военной поддержке Украины Фото: REUTERS

Американская газета Washington Post уличила власти США в большой лжи. Администрация президента Джо Байдена уверяет, что Белый дом не ведёт никакой прокси-войны против России, однако попавшие в руки журналистов документы утверждают обратное.

В распоряжении американских журналистов оказались секретные документы спецслужб, согласно которым США предоставили Украине военную и экономическую помощь на сумму, превышающую 40 млрд долларов, а также самое современное вооружение.

При этом у американской разведки есть подробнейшие карты боевых действий в зоне спецоперации, на которых указано расположение войск, планы боестолкновений, варианты развития событий на том или ином направлении, вплоть до самых небольших населённых пунктов. Также в документах обнаружились и сведения о состоянии российской обороны и её потенциале.

Помимо прочего, американские спецслужбы имеют данные о потерях с обеих сторон, и о вооружении, которым располагает как российская армия, так и ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что полковник ВС США Макгрегор предсказал катастрофу для всего человечества в случае, если США и Польша решать вступить в конфликт на Украине.