Британский офицер Кроуфорд: ВСУ стали легкой добычей ВС России из-за заканчивающихся ракет ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные практически истратили запас ракет ПВО, что сделало их легкой добычей для российской армии, об этом для Express написал британский подполковник Стюарт Кроуфорд.

«Система ПВО Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро, иначе может столкнуться с последствиями», - заявил Кроуфорд.

Он подчеркнул, что недавняя утечка секретных данных из Пентагона стала очередным конфузом США и их союзников.

«В одном из документов указывается, что при нынешних темпах использования ракеты для систем С-300 у ВСУ могут закончиться уже 2 мая, а запасы для ЗРК «Бук» будут израсходованы еще раньше», - отметил офицер.

Как писал сайт KP.RU, газета Washington Post уличила власти США в большой лжи. Администрация Байдена уверяет, что Белый дом не ведёт никакой прокси-войны против России, однако попавшие в руки журналистов документы утверждают обратное.

В распоряжении американских журналистов оказались секретные документы спецслужб, согласно которым США предоставили Украине военную и экономическую помощь на сумму, превышающую 40 млрд долларов, а также самое современное вооружение.

Ранее полковник ВС США Макгрегор предсказал катастрофу для всего человечества в случае, если США и Польша решать вступить в конфликт на Украине.