Сальдо: В Геническе для нужд армии России изъяли 30 моторных лодок Фото: соцсети

В Геническе для нужд российской армии изъяли 30 лодок с моторами, об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«В частности, в Геническе для обеспечения военных плавсредствами были изъяты около 30 лодок с моторами», - написал Сальдо.

Глава региона отметил, что всем подтвердившим право собственности по истечении времени вернут лодки и моторы или выплатят компенсацию.

Как писал сайт KP.RU, 12 апреля Владимир Сальдо заявил о полной готовности российских сил к ранее анонсированному весеннему контрнаступлению Киева. Также он отметил, что есть некоторые признаки обострения ситуации в регионе.

Он отметил, что в военном деле обычно не принято говорить противнику о своих планах, однако Киев не может иначе.

По его словам, все государственное управление Украины построено на «пиаре», а Западные союзники активно и открыто «гонят их в это наступление, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей».