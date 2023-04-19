Минюст США: Трех россиян и четырех американцев обвинили во «вредоносном влиянии» в пользу России Фото: REUTERS

Власти США обвинили трех россиян и четырех американцев в проведении кампании по «вредоносному влиянию», об этом сообщил Минюст страны.

«Четырем гражданам США и троим гражданам РФ предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию», - сказано в заявлении на сайте ведомства.

Подчеркивалось, что в столичном округе Колумбия россиянку Наталью Бурлинову заподозрили в сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США.

Как писал сайт KP.RU, 30 марта ФСБ арестовала в Екатеринбурге Эвана Гершковича — американского журналиста, подозреваемого в шпионаже. По версии обвинения, 32-летний мужчина, находясь в командировке на Урале, пытался получить сведения о предприятиях российского ВПК.

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.

В заявлении отметили, что Гершковичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года.

Ранее Мария Захарова заявила, что это не первый раз, когда известного западника «хватают за руку».