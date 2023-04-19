Лавров указал, что заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны Фото: REUTERS

Заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны, украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Вспомним недавние заявления представителей режима Зеленского, которые требовали обязательно вернуть Крым и грозились, вернее обещали, с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры», - отметил Лавров.

По словам министра, «мы уже видели, и я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен».

«Ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было», - заметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия и Венесуэла будут наращивать сотрудничество в нефтедобыче и разработке газовых объектов.

По словам министра, у стран в планах многочисленные проекты в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях, космосе, в сфере новых технологий.

Лавров подчеркнул, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой, инвестиционной кооперации, контактов между деловыми кругами с учетом текущих реалий.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине.

Родригес добавила, что Венесуэла выступает за тех, кто продвигает диалог во время мира.