ВСУ беспощадно обстреливает главный монастырь Донбасса Никольскую обитель из оружия НАТО Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донбассе находится на самой линии соприкосновения. ВСУ обстреливают его с трёх сторон, практически каждый день: минами, градами, хаймарсами, об этом корреспонденту KP.RU рассказала матушка Елена.

«Многие монахи и монахини были ранены, некоторые погибли. Но живые не уходят. Иначе монастырь перестанет существовать. Он и сейчас держится только на силе духа, ни одной целой постройки не осталось», - сообщила матушка.

Она уточнила, что стреляют каждый день. Раньше украинский танк из Угледара выходил, отстреливал по нам боекомплект и уезжал. Иногда сразу два танка. «Абрикосовые деревья повалили, которые при Зосиме сажали. А сад у нас такой красивый был, весь в цвету!», - с грустью отметила матушка.

По словам матушки, она пришла в обитель из Запорожья, услышав про святого старца Зосиму, основавшего её. Он предрекал, что будут воевать русские и бандеровцы, и монастырь строил так, чтобы братия могла укрыться от обстрелов под землёй.

Напомним, Никольская обитель – это сразу два монастыря, мужской Свято-Васильевский и женский Свято-Николаевский. До начала боев там жили 200 монахов и монахинь, в настоящее время около 60 человек.

Полное интервью нашего корреспондента с матушкой Еленой читайте на сайте KP.RU.