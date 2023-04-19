«Собаки и кошки пришли к нам спастись, как в ковчег»: Монахи Никольской обители молятся в подземном храме под обстрелами ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донбассе находится на самой линии соприкосновения, ВСУ регулярно обстреливают его, об этом корреспонденту KP.RU сообщила матушка Елена.

«Нас пытались выселить – слишком опасно там жить. Но мы не уходим. Это главный монастырь Донбасса. Раньше сюда ехали паломники, чтобы поклониться старцу Зосиме. Сейчас сюда не проехать», - пояснила матушка.

По ее словам, в соседнем селе Никольском без хозяев остались собаки и кошки и они пришли к монахам, чтобы спастись, как в ковчеге.

Одна из монашек рассказала, что вчера снова обстреляли, кошку ранили, лапы перебили.

«Когда стреляют, во двор не выходим. Прячемся в подземном трапезном храме, молимся за победу», - ответила матушка на вопрос корреспондента, как же они живут.

Напомним, Никольская обитель – это сразу два монастыря, мужской Свято-Васильевский и женский Свято-Николаевский. До начала боев там жили 200 монахов и монахинь, в настоящее время около 60 человек.

Полное интервью нашего корреспондента с матушкой Еленой читайте на сайте KP.RU.