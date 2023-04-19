Yonhap: Ким Чен Ын планирует запустить военный спутник-разведчик Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян в соответствии с имеющимися планами запустит военный спутник-разведчик, об этом сообщило агентство Yonhap.

Агентство отметило, что лидер КНДР отдал распоряжение официальным лицам страны готовиться к запуску разведывательных спутников.

Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи в свою очередь заявило, что Ким Чен Ын также приказал развернуть группировку аналогичных космических аппаратов, чтобы повысить разведывательные возможности страны.

Как писал сайт KP.RU, 9 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря.

Пуск ракеты из района города Нампхо зафиксировали в 12:20 по московскому времени. Как отметили южнокорейские военные, Сеул в тесном сотрудничестве с Вашингтоном «поддерживает полную готовность, усилив наблюдение и бдительность».

27 марта стало известно, что Северная Корея вновь испытала подводный ядерный беспилотник в Японском море.

Журналисты отмечали, что беспилотный подводный аппарат способен нести ядерный боезаряд.

Беспилотник проплыл под водой 41 час 27 минут в Японском море по маршруту в виде овала и восьмерки в заданной акватории и достиг цели утром 27 марта у берегов уезда Хвадэ.