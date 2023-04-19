Генсек ООН Гутерреш был удивлен, что Киев без его согласия провел церемонию награждения женщин-военнослужащих Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш был удивлен, что Киев в марте в ходе его визита на Украину без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, об этом сообщил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами», - заявил Дюжаррик.

Как писал сайт KP.RU, 18 апреля газета Washington Post сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не хотел ехать на встречу с президентом Украины Зеленским в Киев.

Газета написала, что 73-летний политик устал после длительных разъездов, и вынужден лететь на Украину, а потом ещё 11 часов добираться до Киева по земле, только потому что его позвал Зеленский.

Кроме того, в документах указывалось, что Гутерреш остался «очень взбешён» этой встречей, особенно из-за публичной церемонии в честь 8 Марта.