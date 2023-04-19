Daily Mail: Британки пожаловались на украинских беженок, которые уводят супругов и партнеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британки пожаловались на украинских беженок, которые «наставляют им рога» и уводят супругов и партнеров, об этом написала газета The Daily Mail.

Издание привело слова Эммы Нисигаки, предоставлявшей украинцам жилье, что та знает «более десятка жен», чьи мужья заводили романы с украинками, которым они давали кров.

По ее словам, она ведет группу в соцсетях для тех, у кого был негативный опыт с украинцами, «по меньшей мере 17» женщинам «наставили рога» после того, как они согласились принять беженок.

«Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены», - заявила Нисигаки.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года жительницу Львова, 22-летнюю Софию Каркадым приняла в британском Бедфорде семья Гарнетт и поселила ее у себя. Через несколько дней София решила бежать из этого дома, но не одна, а вместе с главой семьи, отцом семейства Тони Гарнеттом.

Не прошло и 10 дней с момента переезда Софии в дом Гарнеттов, как она заявила, что влюблена в 29-летнего Тони.

В августе 2022 года стало известно, что в Румынии местные женщины стали развешивать обращенные к украинкам листовки следующего содержания: «Неуважаемые беженки! Вам тут не рады. Хватит заниматься проституцией и «сосать» деньги из наших мужей. Уезжайте из Румынии. Возвращайтесь в Украину, идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно».