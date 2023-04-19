Роспотребнадзор: В России выявили случаи заражения новым подвидом коронавируса «арктур» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса «арктур», об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется», - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор довел до регионов страны информацию о новом подварианте COVID-19.

Как писал сайт KP.RU, главный учебный госпиталь Университета Майями (США) заявил, что коронавирус способен передаваться внутриутробно от заболевшей матери к младенцу и последствия при этом могут быть самыми печальными.

В Мемориальной больницы Джексона были зафиксированы два таких случая. Оба младенца при рождении дали отрицательный тест на коронавирус, но у них в крови был обнаружен очень высокий титр антител к SARS-CoV-2. Это означало одно из двух: либо через плаценту проникли материнские антитела, либо вирус.

В последнем случае дети переболели внутриутробно. Последствия контакта с вирусом оказались для малышей самыми тяжелыми. Они появились на свет с задержкой развития, у них наблюдались судороги, а размер головы не дотягивал до нормы. Один младенец умер в возрасте 13 месяцев.