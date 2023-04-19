В Херсоне подпольщики помогли уничтожить технику и живую силу украинских боевиков Фото: Александр КОЦ

Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на видео с активистом подполья.

«Организация «Русский Херсон» продолжает свою работу. На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег (Днепра, место дислокации ВС России - прим.), было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье», - сообщил активист.

Подпольщик уточнил, что были уничтожены ангар с военной техникой на окраине Херсона, минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации.

Как писал сайт KP.RU, 9 апреля стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне пророссийские активисты создали подпольную организацию для уничтожения объектов украинских войск. Организация была названа «Русский Херсон», ее целью является уничтожение объектов ВСУ.

Подпольщик уточнял, что благодаря их содействию уже несколько объектов были успешно отработаны.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие проводят принудительную эвакуацию того немногочисленного населения Херсона, которое еще осталось в этом русском городе.