Расчет САУ «Акация» нанес удар по скоплению сил противника на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Расчет САУ 2С3М «Акация» нанес удар по скоплению силы противника на Запорожском направлении, об этом сообщил журналистам командир артиллерийского расчета Вооруженных сил России.

«Работаем по скоплению силы противника, который находится на нашем направлении», - рассказал командир расчета.

Он отметил, что работают интенсивно, находятся в боевом дежурстве и по приказу готовы выдвинуться на позиции.

Как писал сайт KP.RU, по меньшей мере семь тысяч военных украинской армии, согласно официальным данным Киева, числятся пропавшими без вести. Уполномоченный по этому вопросу Олег Котенко заявил, что из них больше половины находятся в плену.

Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков.