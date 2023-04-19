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НовостиПолитика19 апреля 2023 3:19

На Купянском направлении российские военные ликвидировали две группы диверсантов ВСУ

Кроме того российские бойцы уничтожили украинскую гаубицу «Акация»
Сергей ГАПЧУК
На Купянском направлении российские военные ликвидировали две группы диверсантов ВСУ

На Купянском направлении российские военные ликвидировали две группы диверсантов ВСУ

Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении российские войска за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов, об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника...», - отметил Шепелявцев.

Офицер добавил, что в районе населенного пункта Лозовая расчёт САУ 2С19 «Мста-С» уничтожил украинскую САУ 2С3 «Акация».

Как писал сайт KP.RU, 15 апреля на Купянском направлении российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Также артиллерия группировки сорвала две ротации ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.

Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков.