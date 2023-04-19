На Купянском направлении российские военные ликвидировали две группы диверсантов ВСУ Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении российские войска за сутки вскрыли и ликвидировали две группы украинских диверсантов, об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника...», - отметил Шепелявцев.

Офицер добавил, что в районе населенного пункта Лозовая расчёт САУ 2С19 «Мста-С» уничтожил украинскую САУ 2С3 «Акация».

Как писал сайт KP.RU, 15 апреля на Купянском направлении российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Также артиллерия группировки сорвала две ротации ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.

Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков.