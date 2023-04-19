Барбашов: ВСУ ракетами С-300 разрушило школу в Херсонской области и обвинило в этом Россию Фото: кадр из видео

Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, об этом заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«В ночь с 15 на 16 апреля российскими вооруженными силами были поражены несколько украинских военных объектов на территории Снигиревского района», - сообщил Барбашов.

Он отметил, что при попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу в селе Васильевка Снигиревского района.

По его словам, украинская сторона не отрицает, что все гражданские объекты были повреждены упавшими ракетами С-300, но утверждает, что их выпустили с российской стороны.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года две ракеты упали на территории Польши недалеко с границей Украины.

17 ноября 2022 года в Польше журналисты описали схему прилета украинской ракеты С-300, которая упала на Пшеводув.

Отмечалось, что российская ракета летела в сторону Добротворскую ТЭЦ, находящейся на территории Украины. Украинская сторона попыталась сбить ее с помощью ПВО из Львова. Однако в результате ракета промахнулась и угодила на территорию Польши.

Минобороны РФ опровергло появившиеся в польских СМИ заявления о якобы падении «российских» ракет на территории страны в районе населенного пункта Пшеводув.