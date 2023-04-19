Что произошло в ночь на 19 апреля

Глава МИД Лавров заявил, что США могут обмануть в любой момент Фото: REUTERS

США могут обмануть в любой момент, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он пояснил, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения. По его словам, РФ поддерживает позицию Венесуэлы. Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям.

Генсек ООН Антониу Гутерреш был удивлен, что Киев в марте в ходе его визита на Украину без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса «арктур», об этом сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется. Информация новом подварианте COVID-19 доведена до регионов страны.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют уже почти 90% территории города Артемовска. Он подчеркнул, что продвижение российских бойцов неотвратимо.

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов сообщил, что украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района.