CNN: США предупредили Росатом об американских технологиях в ядерной сфере на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство энергетики США предупредило российскую госкорпорацию Росатом, о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находится «техническая информация, относящаяся к ядерной сфере», которая подлежит экспортному контролю со стороны Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN.

В ведомстве подтвердили подлинность данного письма, которое, как сообщается, было отправлено 17 марта 2023 года. В нем отмечается, что неавторизованный доступ к технологиям, а также данным, которые подлежат экспортному контролю Вашингтона, станет нарушением законодательства США.

В министерстве не уточнили, получили ли ответ от Росатома, а также почему данное письмо было направлено именно в это время.

Напомним, в конце февраля этого года Министерство финансов США ввело санкционные ограничения в отношении Запорожской АЭС. В черный список внесли также генерального директора организации Олега Романенко.