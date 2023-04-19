МИД России назвал ничтожными заявления о Курилах в японской «Синей книге по дипломатии» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва считает «ничтожными» заявления о Южных Курил в японской «Синей книге по дипломатии», где Токио снова использовало формулировку о «незаконной оккупации северных территорий». Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ, назвав острова неотъемлемой частью России.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Япония выражает «необоснованные территориальные претензии к России», а также напоминается о более раннем использовании формулировки о «незаконной оккупации».

«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны», - сказали в МИД РФ, назвав это «реальностью, от которой Японии не уйти».

Напомним, японская сторона оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды: Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан. В своих заявлениях Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На сегодняшний день мирного договора между Японией и Россией нет.