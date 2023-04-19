Министр прокомментировал контрнаступление украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал контрнаступление украинских войск.

Глава Минобороны Великобритании выразил уверенность в будущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако спрогнозировал завершение украинского конфликта только в 2024 году.

«Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», - заявил глава российского военного ведомства в беседе с газетой The New York Times.

Напомним, 12 апреля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев начнет контрнаступление при полной готовности к нему, отметив, что это может произойти летом этого года, а также указав на необходимость дополнительной помощи.

Всего через пару дней глава украинского правительства в ходе пресс-конференции в Вашингтоне сказал о возможности начала контрнаступления Киева уже в «ближайшем времени», отметив «абсолютную поддержку» США. Позже СМИ заявили, что в секретных документах Пентагона попытка контрнаступления ВСУ была запланирована на 30 апреля 2023 года.