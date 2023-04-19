Активист подполья назвал командира подразделения ВСУ "Дикого" следующей целью в Херсоне

Активист подполья назвал командира подразделения ВСУ следующей целью в Херсоне Фото: REUTERS

Одной из следующих целей пророссийской подпольной организации «Русский Херсон» будет командир подразделения украинских войск с позывным «Дикий». Об этом рассказал один из подпольщиков, отметив, что его уже выследили, определив место жительства, а также средства и маршруты передвижения.

Как заявил подпольщик, организация «Русский Херсон», о создании которой было объявлено в начале апреля этого года, продолжит свою работу, но не только на передачу информации российским военным.

«Для начала мы выследили одного из нацистских командиров с позывным "Дикий". Знаем, где он обитает, на чем и куда обычно ездит. Он - наша следующая цель», - приводит РИА Новости слова подпольщика, который отметил, что маскировка командующему подразделения украинских войск не поможет.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что в Херсоне подпольщики помогли уничтожить технику и живую силу украинских военных.