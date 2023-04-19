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НовостиВ мире19 апреля 2023 6:53

МИД Украины отозвал посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

В ведомстве встречу назвали недружественным актом со стороны Минска
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Украины отозвал посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

МИД Украины отозвал посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины осудило встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, которая состоялась в Минске, приняв также решение отозвать украинского посла в республике Игоря Кизима для дальнейшего проведения консультаций.

«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что после этого Министерство иностранных дел Украины отозвал украинского посла в Минске для консультаций, назвав такую встречу недружественным актом со стороны Белоруссии.

Напомним, Пушилин и Лукашенко в ходе встречи в Минске в минувший вторник, 18 апреля, обсудили вопросы сотрудничества в промышленности, а также строительстве и сельском хозяйстве.