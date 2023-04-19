Помощник главы Минфина США обсудит с Казахстаном и Киргизией соблюдение антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В апреле 2023 года сотрудники Министерства финансов США посетят Казахстан и Киргизию, а также Австрию, Швейцарию, Италию и ФРГ, где намерены обсудить противодействие обходу антироссийских санкционных мер. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что работники министерства США намерены пытаться «лишать доступа к важнейшим рынкам мира» структуры, которые, возможно, помогают Москве в проведении санкционных ограничений.

В заявлении также напоминают, что ранее Вашингтон ввел санкции в отношении компаний в 20 разных странах, которые, скорее всего, помогали обходить ограничительные меры.

Отмечается, что сотрудники ведомства собираются «искать возможности для более тесного сотрудничества, обмена информацией и обсуждения тенденций в торговле», а также планируют установить задачи для исполнения санкционных ограничений в отношении России «на всех уровнях цепочки поставок».

Напомним, накануне президент Швейцарии - одной из стран в которую собираются поехать сотрудники Министерства финансов США - сообщил, что делает все возможное для соблюдения антироссийских санкций.