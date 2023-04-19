Кому не подойдет удаленка, ответил психолог Романив

Психолог Романив посоветовала отказаться от удаленки неорганизованным людям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удаленный формат работы активно вошел в жизнь россиян с приходом пандемии. В 2020 году многие работодатели стали переводить сотрудников на дистанционную занятость. Это позволяло бизнесу существовать в условиях карантина, а сотрудникам получать зарплату.

Со временем ограничения сняли, но формат дистанционки остался все также популярен. Многие не стали возвращаться в офис и продолжили трудиться из дома.

Принято считать, что работать из дома легче – не тратится время на дорогу в офис и обратно. Но часто удаленные сотрудники сталкиваются с тем, что рабочий день становится чуть ли не круглосуточным.

Психолог Ольга Романив ответила, кому не подойдет дистанционный формат занятости. Причина кроется вовсе не в специфике деятельности, а в индивидуальных особенностях человека.

Тем, кто не умеет соблюдать баланс между трудовой деятельностью и домашними делами, лучше выбирать офис.

- Такой формат не подходит также тревожным и боязливым людям. Им проще получать стандартные задачи от руководителя в офисе, эмоционально разгружаться, общаясь с коллективом, - говорит психолог «Абзацу».

А вот более гибкие сотрудники могут успешно трудиться в гибридном формате, совмещая работу из дома и труд в офисе.

формате. Самым гибким считается полностью дистанционный график, но выбирать его стоит только тем, кто имеет высокую самоорганизацию.