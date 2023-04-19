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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:03

Кому не подойдет удаленка, ответил психолог Романив

Психолог Романив посоветовала отказаться от удаленки неорганизованным людям
Елена АКИМОВА
Психолог Романив посоветовала отказаться от удаленки неорганизованным людям

Психолог Романив посоветовала отказаться от удаленки неорганизованным людям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удаленный формат работы активно вошел в жизнь россиян с приходом пандемии. В 2020 году многие работодатели стали переводить сотрудников на дистанционную занятость. Это позволяло бизнесу существовать в условиях карантина, а сотрудникам получать зарплату.

Со временем ограничения сняли, но формат дистанционки остался все также популярен. Многие не стали возвращаться в офис и продолжили трудиться из дома.

Принято считать, что работать из дома легче – не тратится время на дорогу в офис и обратно. Но часто удаленные сотрудники сталкиваются с тем, что рабочий день становится чуть ли не круглосуточным.

Психолог Ольга Романив ответила, кому не подойдет дистанционный формат занятости. Причина кроется вовсе не в специфике деятельности, а в индивидуальных особенностях человека.

Тем, кто не умеет соблюдать баланс между трудовой деятельностью и домашними делами, лучше выбирать офис.

- Такой формат не подходит также тревожным и боязливым людям. Им проще получать стандартные задачи от руководителя в офисе, эмоционально разгружаться, общаясь с коллективом, - говорит психолог «Абзацу».

А вот более гибкие сотрудники могут успешно трудиться в гибридном формате, совмещая работу из дома и труд в офисе.

формате. Самым гибким считается полностью дистанционный график, но выбирать его стоит только тем, кто имеет высокую самоорганизацию.