Без лишних формальностей: Михаил Дегтярев провел личный прием с хабаровчанами

Одной из основных тем встречи была догазификация частных домов. Фото: правительство Хабаровского края

Даже во время пандемии Михаил Дегтярев изыскивал возможности и способы пообщаться с жителями края, которые лучше всяких чиновников могут указать власти на болевые точки региона. Продолжает губернатор такую практику и сейчас, буквально в ручном режиме разбирая с людьми волнующие их проблемы и находя решения в, казалось бы, самых сложных случаях.

Традиционный личный прием граждан, проведенный губернатором Михаилом Дегтяревым в приемной президента России в Хабаровском крае, обозначил новые задачи, выполнение которых существенно отразится на комфорте проживания населения в регионе.

Среди крупных задач, поставленных главой региона по итогам личного приема – догазификация нескольких десятков частных жилых домов Хабаровска, расположенных на территории микрорайона «Овощесовхоз».

Просьба о догазификации поступила губернатору от жителя Хабаровска Владимира Резединова – одного из жителей частного сектора «Овощесовхоза». Как рассказал заявитель, работы по строительству сетей газоснабжения в окрестностях стартовали в 2022 году, но для завершения объектов нужно сделать еще многое.

Местные жители заинтересованы в скорейшем подключении, так как большинство из них – пожилые люди, желающие с помощью газификации жилья сэкономить на ежемесячной оплате отопления и электроэнергии.

- У нас 75 домов, которые очень ждут догазификации. По графику окончание работ было запланировано на 31 августа. Поэтому очень просим вас, чтобы сроки были соблюдены, и мы были обеспечены газом уже к началу нового отопительного сезона, - обратился хабаровчанин к Михаилу Дегтяреву.

Губернатор ознакомился с предоставленными документами и дал поручение ответственным руководителям профильных краевых и муниципальных ведомств не только не допустить пропуска сроков выполнения работ, но и распорядился сократить уже заявленные ранее сроки. Ту же установку получила и компания-исполнитель.

- Ставлю задачу краевому минэнерго, администрации Хабаровска в лице мэра Сергея Анатольевича Кравчука и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершить все работы до 15 августа. Не позже! - нацелил на эффективную работу Михаил Дегтярев.

Исполнение поручения глава региона планирует проинспектировать лично.