Умер Александр Тартышников, актер из фильма «Отряд особого назначения»

Александр Тартышников умер в возрасте 80 лет Фото: из соцсетей

В возрасте 80 лет на Украине умер советский и российский актер Александр Тартышников. Об этом в среду, 19 апреля, заявила пресс-служба Харьковского государственного театра имени Шевченко.

«Всего полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартишникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о ... его смерти. Время такое мимолетное ... Светлая память Александру Максимовичу», - сказано в сообщении театра, где не уточняют причину смерти артиста.

Александр Тартышников родился в Ташкенте, а в 1960-е годы работал в театрах Красноярска, Белгорода, Архангельска, Николаева, а также Читы и других советских городов. С 1974 года актер работал в Харьковском государственном театре имени Шевченко, приняв также участие в съемках 27 фильмов, в том числе «Отряд особого назначения», снятый в 1978 году, а также «Охотники за бриллиантами» 2011 года.