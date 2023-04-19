Виталий Мутко: «Приняты практические шаги на пути к стандартизации «зеленого» строительства»

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ДОМ.РФ впервые опубликовал годовой отчет по устойчивому развитию, который представляет ключевые направления деятельности и достижения компании за 2022 год в области экологической, социальной ответственности и корпоративного управления. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении КП, институт развития выстроил работу как лидер устойчивого развития в строительной отрасли, запустив механизмы для масштабирования рынка экологичного жилья и социальной инфраструктуры в России.

НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ «КОМПАНИЯ БУДУЩЕГО»

«Важным ориентиром для нас является повестка устойчивого развития, необходимая сегодня не только для эффективного выстраивания внутренних процессов, но и для создания качественных ориентиров на рынке жилой недвижимости, обеспечения людей экологичным и доступным жильем, - пояснил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Мы сделали практические шаги на пути к стандартизации «зеленого» строительства, создали условия для финансирования социальных проектов. Эта работа будет продолжена. Мы видим, что внимание регуляторов, застройщиков и инвесторов к факторам устойчивого развития растет, и ДОМ.РФ участвует в построении диалога всех участников рынка для реализации новых проектов. Кроме того, мы как крупнейший эмитент ценных бумаг на российском рынке абсолютно каждый выпуск структурируем в качестве зеленого или социального, что подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития».

В сфере экологии финансовый институт развития в жилищной сфере разработал и внедрил первый национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов, за что награжден премией «Компания будущего» в номинации «Экология». Стандарт носит добровольный характер и включает 81 критерий, в том числе требования к очень высокой энергоэффективности зданий, наличию инфраструктуры, качеству материалов, воды и воздуха, архитектуре и планировке. В прошлом году Институт развития также инициировал создание стандарта ГОСТ Р для индивидуального жилищного строительства и приступил к его разработке. Такие шаги ставятся участниками рынка в пример зеленой отраслевой трансформации.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ ЗАРАБОТАЛИ

Одним из направлений устойчивого развития стала «зеленая» цифровизация, проводимая ДОМ.РФ. Оценка энергоэффективных зданий России представлена в Единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф). В 2022 году также размещен первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 5,48 млрд рублей. Ипотечное покрытие выпуска сформировано из кредитов, выданных в рамках льготных госпрограмм «Семейной» и «Льготной» ипотек на покупку квартир в энергоэффективных домах.

Среди основных достижений ДОМ.РФ в области социальной ответственности – лидерство в размещении социальных облигаций в стране. Совокупный объем выпусков социальных инфраструктурных облигаций составил по итогам прошлого года 45 млрд рублей, социальных ипотечных ценных бумаг – 12,05 млрд рублей. Семь регионов Российской Федерации получили земельные участки площадью 250 га, вовлеченные в оборот ДОМ.РФ, для социального и инфраструктурного строительства около 650 тыс. кв. метров жилья.

В части корпоративного управления ДОМ.РФ также инициировал соответствующий процесс интеграции лучших практик устойчивого развития в деятельность организации. В прошлом году было создано подразделение по устойчивому развитию, приняты нормативные акты по внутренней политике в области устойчивого развития, регламентирована маркировка зеленых активов, в Положение о системе управления рисками и капиталом внесены экологические и социальные риски.