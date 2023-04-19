В МИД РФ рассказали о жестком разговоре с послами США, Британии и Канады

По словам Захаровой, разговор с вызванными в МИД послами США, Британии и Канады прошел жестко Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что разговор с послами США, Британии и Канады, которые 18 апреля были вызваны в МИД РФ, прошел в «жесткой тональности».

«Они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем в жесткой тональности, без какого-либо желания что-то смягчить или как-то спустить на тормозах», - сказала дипломат в интервью радио Sputnik.

По мнению Захаровой, послы устроили «настоящий перфоманс». Она добавила, что в том случае, если такое повторится в будущем, то поведение дипломатов будет зафиксировано как «не соответствующее заявленному статусу».

Как ранее писал сайт KP.RU, во вторник, 18 апреля, послов США, Британии и Канады вызвали в министерство иностранных дел России. Как пояснили в МИД РФ, дипломаты были приглашены в ведомство из-за грубых вмешательств в дела России, а также из-за их деятельности, которая не соответствует дипломатическому статусу.