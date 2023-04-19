WP: Шерифа штата Оклахома обвинили в обсуждении повешения чернокожих и захоронения журналистов

Губернатор Оклахомы призвал шерифа и замешанных в этом деле чиновников уйти в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружная газета американского штата Оклахомы представил аудиозапись, на которой, как сообщается, местные чиновники, среди которых шериф и сотрудники полиции, возмущаются тому, что не способны линчевать чернокожих, а также заявляют об «избиении, убийстве и захоронении» двух журналистов. Об этом пишет газета The Washington Post, уточняя, что офис шерифа отрицает правдивость данной записи.

Как сообщается, предположительно, такие заявления чиновников были тайно записаны на заседании окружной комиссии. Однако офис шерифа заявляет, что данная запись была сделана незаконно, и указывает на возможность возбудить уголовное дело в отношении газеты.

Профессор журналистики в Университете штата Оклахома Джоуи Сенат, комментируя угрозы офиса шерифа, заявил, что аудиозапись может оказаться законной, если сделана «в месте, где должностное лицо не имело разумного ожидания на неприкосновенность частной жизни».

WP отмечет, что губернатор Оклахомы Кевин Ститт уже призвал шерифа, а также других замешанных в произошедшем чиновников уйти в отставку.