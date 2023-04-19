Российские бойцы штурмом взяли зданием бывшей швейной фабрики в Артемовске Фото: REUTERS

Российские бойцы в Артемовске штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта», куда украинские силы перебрасывали резервы для того, чтобы удержать позиции в центре города.

Как рассказал один из российских бойцов, здание фабрики служило для Вооруженным силам Украины (ВСУ) укрепрайоном, внутри которого были небольшие подвалы и заезд. По его словам, украинские войска могли выстроить хорошую линию обороны и долго ее держать.

«Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь», - приводит РИА Новости заявление одного из бойцов ЧВК «Вагнер».

Боец отмечает, что украинские войска решили покинуть здание, взорвав его. Отмечается, что при отступлении ВСУ подорвали несущие колонны противотанковыми минами, после чего западная часть фабрики была частично уничтожена, но из российских бойцов никто не пострадал.

Напомним, в минувший вторник, 18 апреля, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил о том, что российские силы контролируют около 90% территории Артемовска.