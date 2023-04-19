Спецпредставитель КНР обвинил США в ядерном распространении в Азиатском регионе Фото: REUTERS

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин, комментируя действия США в Азиатском регионе, обвинил Вашингтон в ядерном распространении в Азиатском регионе, отметив, что Соединенные Штаты совместно с Великобританией незаконно передали атомные подводные лодки Австралии, угрожая тем самым стабильности региона.

«США является крупнейшим создателем неприятностей в сфере мира и безопасности … публично заявили о готовности формирования стратегической "стены" вокруг Китая», - приводит ТАСС заявление спецпредставителя КНР.

По его словам, Вашингтон выдвинул Индо-Тихоокеанскую стратегию, «якобы они исповедуют свободу и открытость», однако просто питаются «сколотить маленькие группировки и форматы, чтобы сдерживать развитие Китая».

Напомним, несколько дней назад посол США в Варшаве сообщил о планах Вашингтона выделить 4 млрд долларов на малые ядерные реакторы в Польше.