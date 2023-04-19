FT: Украина на заседании в «Рамштайне» запросит у Запада поставки зенитных ракет

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На предстоящем заседании контактной группы в Германии Украина в срочном порядке запросит у Запада поставки зенитных ракет. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на чиновников, знакомых с ходом подготовки к встрече.

Само мероприятие пройдет на американской базе «Рамштайн» в Германии в пятницу. По словам неназванного европейского чиновника, тема средств ПВО малой дальности часто поднимается украинской стороной.

«На встрече Киев будет просить срочной передачи зенитных ракет. Украина опасается, что острая нехватка оружия позволит России вести массированные бомбардировки», - пишет издание.

При этом, западные страны считают, что у Украины есть достаточно средств ПВО для обороны территории, утверждает Financial Times.

Между тем, британский министр обороны Бен Уоллес прокомментировал контрнаступление украинских войск. Он ожидает продолжение украинского конфликта до 2024 года.