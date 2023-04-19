Цены на жевательные резинки в России установили десятилетний рекорд Фото: Shutterstock

Жевательная резинка в российских магазинах подорожала сильнее остальных продуктов за последний год, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

Как передает РБК, в марте этого года средняя цена на этот продукт составляла 39 рублей, в том же месяце 2022 года – 32 рубля. Цены на жевательные резинки установили десятилетний рекорд, отмечается в сообщении. Каждый год они росли в цене в среднем на один-три рубля.

Как писал сайт KP.RU, в март 2023 года Росстат отметил заметное замедление темпов роста годовой инфляции. Если в феврале она составляла 10,99 %, то в ршлом месяце – 3,51 %. В среднем цены по стране выросли за месяц на 0,37 %. Продовольственные товары подорожали на 0,14 %. Цены в сфере услуг также выросли – на 0,97 % по сравнению с февралем и на 9,73 % в годовом выражении.