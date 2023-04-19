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НовостиВ мире19 апреля 2023 8:36

МИД Китая оценил план Макрона по решению украинского кризиса

МИД Китая заявил, что поддерживает стремление Европы содействовать мирным переговорам по Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Китая заявил, что поддерживает стремление Европы содействовать мирным переговорам по Украине

МИД Китая заявил, что поддерживает стремление Европы содействовать мирным переговорам по Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин поддерживает стремление европейских стран к проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое заявление в среду, 19 апреля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, стремится в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры», - сказал дипломат на брифинге.

Напомним, днем ранее, 18 апреля, издание Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники, сообщило о том, что президент Франции Эмануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам между Россией и Украиной. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил французскому лидеру составить собственный план по урегулированию украинского конфликта.