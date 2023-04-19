МИД Китая оценил план Макрона по решению украинского кризиса

МИД Китая заявил, что поддерживает стремление Европы содействовать мирным переговорам по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин поддерживает стремление европейских стран к проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое заявление в среду, 19 апреля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, стремится в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры», - сказал дипломат на брифинге.

Напомним, днем ранее, 18 апреля, издание Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники, сообщило о том, что президент Франции Эмануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам между Россией и Украиной. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил французскому лидеру составить собственный план по урегулированию украинского конфликта.