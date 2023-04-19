США заявили о желании провести переговоры по стратегической стабильности с Россией и КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов хотели бы провести переговоры по стратегической стабильности с Россией и Китаем, заявила глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

«Мы действительно хотели бы участвовать в диалогах по стратегической стабильности с Россией и Китаем, но мы в них не участвуем», – сказала она на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

По словам Хруби, Вашингтон сейчас работает над технологиями верификации новых систем вооружений, чтобы при открытии окна возможностей для переговоров с Москвой и Пекином «не было препятствий из-за отсутствия надлежащих технологий проведения проверок». Как отметила представитель Минэнерго США, на Украине и в других странах существует вероятность «обнаружить материалы, которые могут быть потеряны или украдены из государства, имеющих ядерные материалы».

Как писал сайт KP.RU, ранее в МИД РФ заявили о росте вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине. Возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, предупредили в ведомстве.