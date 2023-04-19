Минюст Италии инициировал разбирательство против трех судей из-за побега Артема Усса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр юстиции Италии Карло Нордио заявил о необходимости начать дисциплинарное разбирательство против трех судей Апелляционного суда Милана, которым вменяется в вину «серьезная и непростительна халатность» за вынесения в качестве обвинения Артему Уссу в ноябре прошлого года домашнего ареста и ношение электронного браслета.

Как передает газета Corriere della Sera, глава ведомства обвиняет работников суда в вынесении домашнего ареста «без учета» обстоятельств, которые «при правильном рассмотрении могли бы привести к другому решению», а также то, что они не оценили факторы риска побега.

Отмечается, что данное дело привело к столкновению разных ветвей власти. Теперь Минюст Италии пытается уличить судей, отпустивших российского предпринимателя из-под стражи, в то время как работники суда заявляют, что руководствовались законодательством, не получив специфических запросов.

По данным агентства ANSA, судебные органы США запросили изъятие телефонов Артема Усса, когда тот был задержан в аэропорту Мальпенса в октябре прошлого года, но по факту устройства изъяли 13 марта 2022 года.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в Италии установлены лица, якобы помогавшие Артему Уссу в побеге. Отмечалось, что в целом ему помогала группа «из менее чем десяти человек».