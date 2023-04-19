Бывший премьер Украины Азаров спрогнозировал рекордный рост госдолга страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что объем государственного долга страны к концу 2023 года может достичь рекордных значений и составить 173 млрд долларов.

«В абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 трлн гривен – 173 млрд долларов», — написал политик у себя в соцсетях.

Азаров пояснил, что некоторая помощь Киеву от стран Запада поступает в форме грантов, однако большая часть средств – это кредиты, которые «рано или поздно» придется выплачивать. Он выразил сомнение в том, что в этом году ситуация с собственными поступлениями изменится в лучшую сторону, а значит долг будет расти.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что госдолг Украины с 24 февраля 2022 года к ноябрю того же года вырос на 45%, а в целом его размер близок к 80% ВВП.

В январе стало известно, что Украине в 2023 году придется выплатить 17,9 млрд долларов или почти 659 млрд гривен госдолга. Прогнозировалось, что самые высокие показатели по выплатам Киеву нужно будет произвести в мае, июне и ноябре.