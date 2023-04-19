Российские военные эксперты получили странные посылки со статуэтками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые российские военные журналисты и эксперты получили посылки со странными статуэтками. Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

«Посылку вскрывала полиция и взрывники … Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», - приводит РИА Новости слова доктора военных наук.

Сивков заявил, что похожие бюсты были отправлены другим известным людям. По его словам, их получили несколько военкоров и военных экспертов, а также крупный философ, но фамилии он их назвать не может «ввиду тайны следствия».

Автор скульптур Никита Барин из Ульяновска в беседе с «Газета.Ru» рассказал, что такие «подарки на День волонтера» ему заказал какой-то мужчина во «ВКонтакте» 12 апреля 2023 года, отметив, что не представляет, что это за человек.

«Это моя практика. Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во «ВКонтакте» написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это. Это был заказ», - заявил автор скульптур.

Как уточнил Барин, ему заказали разослать бюст Жукова, заявив, что «перед Пасхой».