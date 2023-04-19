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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:17

Российские военные эксперты получили странные посылки со статуэтками

Автор скульптур заявил, что заказчик попросил «подарки на День волонтера»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные эксперты получили странные посылки со статуэтками

Российские военные эксперты получили странные посылки со статуэтками

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые российские военные журналисты и эксперты получили посылки со странными статуэтками. Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

«Посылку вскрывала полиция и взрывники … Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», - приводит РИА Новости слова доктора военных наук.

Сивков заявил, что похожие бюсты были отправлены другим известным людям. По его словам, их получили несколько военкоров и военных экспертов, а также крупный философ, но фамилии он их назвать не может «ввиду тайны следствия».

Автор скульптур Никита Барин из Ульяновска в беседе с «Газета.Ru» рассказал, что такие «подарки на День волонтера» ему заказал какой-то мужчина во «ВКонтакте» 12 апреля 2023 года, отметив, что не представляет, что это за человек.

«Это моя практика. Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во «ВКонтакте» написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это. Это был заказ», - заявил автор скульптур.

Как уточнил Барин, ему заказали разослать бюст Жукова, заявив, что «перед Пасхой».