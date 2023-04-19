В ДНР создадут призывные комиссии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин постановил создать в ДНР призывные комиссии.

Как сказано в указе, опубликованном на сайте врио главы республики, появятся призывная комиссия ДНР и призывные комиссии администраций ДНР. Они будут созданы «в целях качественной подготовки и организации призыва граждан на военную службу в 2023 году», отмечается в документе.

Напомним, на прошлой неделе врио главы ЛНР Леонид Пасечник поручил создать призывные комиссии в городах и районах республики. Об этом говорится в изданном им указе «О мерах по обеспечению призыва граждан 1996-2005 годов рождения на военную службу в Луганской Народной Республике в 2023 году».

Ранее стало известно, что весеннего призыва на срочную службу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях не будет.